Русия обяви, че са заловени стрелецът и негови съучастници в покушението срещу генерал Владимир Алексеев. Основният заподозрян е арестуван в Дубай и върнат в Русия. И тримата задържани са руски граждани.

Зам.-началникът на руското ГРУ беше прострелян в Москва

Заместник-директорът на руското военно разузнаване беше нападнат в блока, в който живее, в Москва. Срещу него е стреляно няколко пъти, обявиха руските власти.

Алексеев беше опериран и състоянието му е тежко. Руският министър на външните работи обвини Украйна за стрелбата и обяви, че тя е имала за цел да провали мирните преговори. Киев отрече да има нещо общо с атаката.

64-годишният генерал Алексеев беше поставен под санкции от САЩ за намеса в президентските избори през 2016 г. По-късно Европейският съюз също го вкара в „черния списък“ заради операцията по отравянето на Сергей Скрипал в Солсбъри.