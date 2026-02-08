-
Проф. Владимир Чуков: Близкият изток е буре с барут, винаги ще има война
-
4-метрови преспи: Обилни снеговалежи отнеха живота на 30 души в Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Иран може да преговаря със САЩ в Истанбул още тази седмица
-
Аятолах Али Хаменей: Ако САЩ започнат война срещу Иран, тя ще бъде в целия регион
-
961 попадения: Кристиано Роналдо със 17-ти гол за сезона
-
Американски военен кораб разрушител акостира в израелско пристанище
Генерал Владимир Алексеев беше опериран и състоянието му е тежко
Русия обяви, че са заловени стрелецът и негови съучастници в покушението срещу генерал Владимир Алексеев. Основният заподозрян е арестуван в Дубай и върнат в Русия. И тримата задържани са руски граждани.
Зам.-началникът на руското ГРУ беше прострелян в Москва
Заместник-директорът на руското военно разузнаване беше нападнат в блока, в който живее, в Москва. Срещу него е стреляно няколко пъти, обявиха руските власти.
Алексеев беше опериран и състоянието му е тежко. Руският министър на външните работи обвини Украйна за стрелбата и обяви, че тя е имала за цел да провали мирните преговори. Киев отрече да има нещо общо с атаката.
64-годишният генерал Алексеев беше поставен под санкции от САЩ за намеса в президентските избори през 2016 г. По-късно Европейският съюз също го вкара в „черния списък“ заради операцията по отравянето на Сергей Скрипал в Солсбъри.
