Съучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел ще бъде разпитана при закрити врата от Конгреса на САЩ, като се очаква да се възползва от правото си да откаже да отговаря на въпроси.

Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на момичета към компрометирания финансист Епстийн, ще отговаря на въпроси от затвора чрез видеовръзка при разпит, организиран от Комисията по надзор към Камарата на представителите.

Разследват бивш министър във Франция заради връзки с Епстийн

Макар след последното разсекретяване на правителствени документи по случая „Епстийн“ да не се очакват нови наказателни преследвания в САЩ, редица лидери подадоха оставки, след като връзките им с осъдения сексуален престъпник станаха публично известни.

Комисията по надзор, доминирана от републиканците, разследва контактите на Епстийн с влиятелни фигури и начина, по който е била обработвана информацията за престъпленията му.

Адвокатите на Максуел настояваха Конгресът да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха. При тези условия защитата ѝ заяви, че тя ще се позове на Петата поправка срещу самоинкриминиране.

Шефът на кабинета на британския премиер подаде оставка заради скандала с Епстийн

Широката мрежа от контакти на Епстийн сред световния елит, особено след освобождаването му през 2009 г., се превърна в политически взривоопасна тема по целия свят. Той почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения за трафик на деца.

Въпреки че разпитът ще се проведе при закрити врата, конгресменът демократ Ро Кхана публикува писмо с въпросите, които възнамерява да зададе на Максуел, дори ако тя откаже да отговаря. Част от тях засягат връзките на Доналд Тръмп с Епстийн и Максуел.

Редактор: Цветина Петкова