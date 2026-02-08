Пореден скандал, свързан с разследването срещу Джефри Епстийн, доведе до оставки във Франция. Бившият френски министър на културата Джак Ланг подаде оставка като директор на престижния Институт за арабския свят в Париж. Базираната във френската столица институция има ключова роля за развитието на културните и дипломатическите отношения между Франция и арабските държави. Ланг заемаше ръководния пост в продължение на години и бе едно от най-разпознаваемите лица на института.

В същото време дъщеря му Каролин Ланг напусна поста си на директор на Френския синдикат на кинопродуцентите. Името на Джак Ланг се споменава над 600 пъти в документите, публикувани в рамките на разследването срещу финансист Джефри Епстийн. Според наличната информация подозренията срещу Ланг не са свързани със сексуални престъпления, а с предполагаеми финансови нарушения и пране на пари. Ланг и дъщеря му категорично отричат да са извършвали каквито и да било незаконни действия.

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започна разследване срещу бивш премиер

Редактор: Ивайла Маринова