Движението на корабите през Босфора край Истанбул е спряно и в двете посоки от неделя вечерта. Причината за това е гъстата мъгла, обхванала мегаполиса.

Видимостта е спаднала до критични нива, се посочва в съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата. Корабите изчакват на котва в открито море.

Все още не е ясно кога движението ще бъде пуснато отново.

