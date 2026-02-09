САЩ ще предадат две висши регионални командвания в НАТО на европейски страни в момента, когато президентът Доналд Тръмп оказва натиск върху съюзниците да поемат по-голяма отговорност за тяхната отбрана, съобщиха дипломати в понеделник, предаде БГНЕС.

Вашингтон ще прехвърли на Италия командването на НАТО в Неапол, което е фокусирано върху южната част на Алианса, и на Великобритания командването си в Норфолк в щата Вирджиния, фокусирано върху северната част на Алианса, съобщиха двама дипломати от НАТО. Междувременно САЩ ще поемат командването на военноморските сили на НАТО, базирани в Обединеното кралство, съобщават дипломатите.

„Съюзниците се споразумяха за ново разпределение на отговорността на висшите офицери в командната структура на НАТО, в която европейските съюзници, включително най-новите членове на НАТО, ще играят по-важна роля във военното ръководство на Алианса. Решението е свързано с планирането на бъдещи ротации“, каза служител на НАТО, без да дава подробности за промените.

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени, казват пред AФП дипломати от НАТО, пожелали анонимност. „Това е добър знак за пренасочване на тежестта на практика“, каза един от дипломатите.

Разместването на командните позиции в НАТО идва, след като Вашингтон заяви, че може да намали военното си присъствие в Европа, за да се съсредоточи върху други заплахи като Китай. Но Вашингтон ще остане централна, тъй като ще има контрол над основните въздушни, сухопътни и морски командвания на НАТО и ще запази върховната позиция на Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

Европейските страни вече увеличиха военните бюджети в отговор на руската инвазия в Украйна и миналата година се съгласиха да повишат целта на НАТО за разходи за отбрана.

Тръмп разклати вярата в надеждността на САЩ и миналия месец тласна Алианса в криза, предявявайки претенции към Гренландия. Но посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър отделно в понеделник настоя, че американският лидер се стреми да укрепи, а не да „разруши“ НАТО, принуждавайки Европа да се активизира. „Опитваме се да направим НАТО по-силен, не да се оттеглим или отхвърлим НАТО, а да го накараме да работи така, както е било замислено като алианс от 32 страни“, каза той.

Редактор: Ина Григорова