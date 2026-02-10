Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да блокира откриването на новия мост между САЩ и Канада - „Горди Хау“, който ще свързва Онтарио с Мичиган. Тръмп заяви, че страната му трябва да притежава „поне половината“ от съоръжението и предупреди, че няма да позволи отварянето му, докато САЩ не бъдат „напълно компенсирани“.

Новият световен ред на Тръмп: 5 ключа за разбиране на американските военни атаки

В публикация в социалната мрежа Truth Social държавният глава обяви, че ще започне незабавни преговори с Канада и обвини северната съседка, че не се отнася справедливо. Тръмп изрази недоволство и от факта, че при строителството на моста не са използвани американски материали.

Проектът на стойност 4,7 млрд. долара се финансира изцяло от Канада, като според Управата на моста „Уиндзор–Детройт“ съоръжението ще бъде съвместна собственост на канадското правителство и щата Мичиган. Очаква се съоръжението да бъде открито по-късно тази година.

Украйна ще получи оръжия от Канада

Напрежението между Вашингтон и Отава нарасна допълнително, след като Тръмп разкритикува канадския премиер Марк Карни за опитите му да задълбочи търговските отношения с Китай. САЩ вече заплашиха Канада със 100-процентни мита след визита на Карни в Пекин.

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп неведнъж е влизал в остри конфликти с Канада по търговски и политически теми, включително с противоречиви изявления за бъдещия ѝ статут.

Редактор: Ралица Атанасова