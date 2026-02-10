Два дни преди срещата на държавните и правителствени ръководители на ЕС в Брюксел, президентът на Франция Еманюел Макрон отправя категорично предупреждение към 27-те държави членки.

"Европа трябва да се подготви за нови сблъсъци със САЩ", заявява Макрон пред няколко европейски издания. Европа трябва да разглежда неотдавнашния случай с Гренландия като сигнал за тревога, който да я подтикне да проведе отдавна отлаганите икономически реформи и да укрепи глобалната мощ на блока. В интервютата, Макрон заявява, че Европа не трябва да бърка затишието на напрежението с Вашингтон с трайна промяна, въпреки очевидното приключване на споровете относно Гренландия, търговията и технологиите.

Еманюел Макрон се срещна с премиерите на Дания и Гренландия

„Когато има явен акт на агресия, не трябва да се подчиняваме или да се опитваме да постигнем споразумение. Мисля, че се опитваме да следваме тази стратегия от месеци. Тя не работи“, заявява Еманюел Макрон пред няколко вестника, сред които "Le Monde" и "Financial Times". Френският президент подчертава още, че администрацията на Тръмп е „открито антиевропейска“ и се стреми към „разпадането“ на ЕС.

„В следващите месеци САЩ със сигурност ще ни атакуват по въпроса за цифровото регулиране“, добави Макрон, като предупреди за потенциални американски вносни мита от президента Доналд Тръмп, ако ЕС използва своя Закон за цифровите услуги, за да контролира технологичните компании.

Държавният глава на Франция също така подновява призива си за нови общи заеми, като еврооблигации, като аргументира, че това ще позволи на ЕС да инвестира в голям мащаб и да оспори хегемонията на американския долар.

Лидерите на ЕС ще се срещнат в Брюксел в четвъртък на среща на върха, на която ще обсъдят мерки за укрепване на икономиката на ЕС и за подобряване на способността ѝ да се противопостави на САЩ и Китай на световната сцена.