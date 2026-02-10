Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза, който има за цел да защити психичното здраве на децата и юношите в ЕС.

Съществен елемент от плана е пускането на достъпно и лесно за използване приложение за докладване на кибертормоз на национална гореща телефонна линия. Приложението ще бъде начин децата и юношите да получат подкрепа - те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи проект за приложението, който държавите членки могат да адаптират към съответния национален контекст.

ЕК: TikTok нарушава правилата на ЕС заради пристрастяващия си дизайн

Държавите членки следва да разработят национални планове за действие срещу кибертормоза и да прилагат общо разбиране за него, което ще даде възможност за събиране и сравняване на данни на ниво ЕС. Това ще доведе до общ подход на ЕС в тази област.

ЕК ще преразгледа и насоките относно защитата на малолетните и непълнолетни към Законодателния акт за цифровите услуги. Целта е да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на младежите на вредно съдържание и те съответно да получат възможност да докладват лесно такова съдържание. Освен това Комисията ще приеме насоки, също в рамките на Акта за цифровите услуги, относно доверените податели на сигнали, за да изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание и кибертормоза.

Редактор: Мария Барабашка