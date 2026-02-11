18-годишен младеж откри стрелба в училище в южната част на Тайланд и взе заложници. Нападението стана в сряда в училището "Патонг Пратанкивират" в района Хат Яй, провинция Сонгкла, предава "Ройтерс".

По информация на SkyNews нападателят влязъл в сградата, произвел изстрели и държал хора в плен за кратко. Органите на реда освободили всички заложници.

Заместник-началникът на полицията в Сонгкла Вичиан Собуун съобщи, че извършителят е задържан. По информация на органите на реда най-малко трима души са били ранени при инцидента. Сред пострадалите има ученик и учител.

Снимка, разпространена от полицията, показва заподозрения - бос, облечен с къси панталони и тениска. Въоръжени служители го повалят на земята и задържат. На видеокадри се вижда как ученици напускат сградата по стълбите, а полицаи с каски и бронежилетки ги насочват с думите „Вървете си у дома, деца, безопасно е“. Властите съобщиха, че ситуацията вече е напълно овладяна.

Този вид насилие в Тайланд не е рядкост. През 2022 г. бивш полицай уби 36 души, сред които 22 деца, при нападение с огнестрелно оръжие и нож в детска градина в източната част на страната.

Редактор: Ралица Атанасова