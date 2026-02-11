Нападателят е заподозрян, че преди това е убил още двама души

10 души са убити в масова стрелба в училище в Канада. В това число влиза извършителя на тежкото престъпление, който сам е отнел живота си. Трагедията се разиграла в малко градче в провинция Британска Колумбия.

Шестима от убитите са намерени в местното училище. Двама са открити в частен дом, свързан с извършителя. Един е починал напът към болницата. Има и ранени, като състоянието на двама от тях е тежко. Мотивите за престъплението засега са неясни.

Извършителят на атаката в градчето Тъмблър Ридж застрелял седем души в гимназия. Той е ранил и над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността е отминала.

Тъмблър Ридж е селище с население от около 2400 души. То се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Редактор: Цветина Петкова

