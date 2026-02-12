Румъния продължава разговорите със Съединените щати относно евентуално участие в предложения от Доналд Тръмп „Съвет за мир“.

"Окончателно решение се очаква в близките дни", заяви президентът Никушор Дан преди неформалната среща на върха на Европейския съвет, цитиран от Romania Journal.

„В зависимост от разговорите с американската страна ще решим дали да отидем или не. Вероятно тази седмица“, посочи държавният глава.

По думите му за Румъния е важно да участва в инициативи, свързани със ситуацията в Газа, предвид традиционните ѝ отношения както с Израел, така и с арабските държави. Той обаче подчерта, че решението ще зависи от условията и формата на участие.

Румъния засега не е потвърдила участие в първата среща на Съвета, нито е дала окончателен отказ.

Инициативата вече среща критики от някои европейски лидери, които смятат, че форматът може да се превърне в структура, конкурираща ООН.

Редактор: Ралица Атанасова