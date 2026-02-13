"Идеята за избори в Украйна идва от руснаците". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за сп. "Атлантик", като отблеляза, че руснаците искат да се "отърват" от него.

Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите. По думите му Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум. "Не се страхуваме от нищо. Готови сме и за избори, и за референдум", увери държавният глава.

Financial Times: Зеленски планира президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия през май

Както "Укринформ" съобщи по-рано, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.

Редактор: Дарина Методиева