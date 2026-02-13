Снимка: iStock
-
Йотова от Мюнхен: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
-
Може ли служебният кабинет да внесе проект за Държавен бюджет за 2026 г.
-
Любомир Кючуков: Мюнхен е лакмус за трансатлантическите отношения
-
Желязков: Очакваме строителството на завода на "Райнметал" у нас да започне през пролетта
-
Поптодорова: Членство на Украйна в ЕС през 2027 г. е гаранция, договорена между Брюксел и Киев
-
Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно
48% от решилите да гласуват подкрепят формацията на Петер Мадяр
Опозиционната партия ТИСА води с 10 процентни пункта пред управляващата ФИДеС преди парламентарните избори в Унгария на 12 април. Това показва проучване на института „Идеа“, цитирано от Reuters.
Според данните 48% от решилите да гласуват подкрепят формацията на Петер Мадяр срещу 38% за партията на премиера Виктор Орбан. Делът на колебаещите се избиратели намалява до 24 процента.
Изборите в Полша: Европейски либерализъм срещу радикален национализъм
Вотът се очертава като най-сериозното предизвикателство за Орбан от 2010 година насам. Други социологически изследвания обаче отчитат по-малка разлика или дори преднина за ФИДеС, което прави изхода от изборите несигурен.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни