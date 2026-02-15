След масовата популярност на дубайския шоколад, в социалните мрежи се появява нова кулинарна тенденция - дубайското мочи. Десертът се превърна в сензация в платформата TikTok, където събира милиони гледания благодарение на ефектната си визия. Репортерът Катерина Грънчарова провери в дома на Мая Пауновска дали е възможно този десерт да бъде приготвен в домашна обстановка.

► Традиция срещу социални мрежи

Мая Пауновска, която е почитател на оригиналните мочита под формата на сладолед или десерт, споделя, че приготвя този специфичен вариант за първи път. Тя обяснява, че класическото оризово тесто се прави от специален лепкав ориз и е изключително сложно за обработка. Поради тази причина новата тенденция предлага алтернативен метод.

„Сега ще изпробваме този тренд с машмелоу. Надявам се да стане и да не се изложим много”, казва Мая. Тя допълва, че въпреки голямата популярност на продуктите с дубайски шоколад, пазарът вече започва да се пренасища.

► Съставки и подготовка

За приготвянето на десерта са необходими пистачо крем (от шамфъстък) и предварително изпечен кадаиф. Плънката се прави само от тези две съставки, което се определя като по-лесната част от процеса.

„Подготвили сме пистачо крем и кадаиф, който аз съм изпекла предварително. Ще направим само с тези две съставки плънката за мочитата. Това ще е по-лесната част, а за другата се приготви да се изцапаш - това са рисковете на кухнята”, пояснява Мая Пауновска по време на подготовката.

Въпреки сложността на работата с лепкавите съставки, домашният експеримент цели да покаже дали визуално атрактивният десерт от социалните мрежи може да бъде успешно репликиран извън професионалните кухни.

