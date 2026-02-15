-
-
-
-
-
-
-
В разговори с американски представители президентът на Украйна отхвърли изтегляне от Донбас и поиска 20-годишни гаранции за мир
Часове преди края на Мюнхенската конференция по сигурността президентът на Украйна Володимир Зеленски прие голямата награда на форума. Тя беше връчена за смелостта на украинския народ и е знак на признателност за непоколебимата решителност на украинците да защитават както своята, така и свободата на цяла Европа.
В кулоарите на конференцията Зеленски проведе двустранни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, както и телефонни разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящия кръг от мирни преговори следващата седмица.
Зеленски в Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна
Преди срещата с Рубио украинският президент заяви, че от страна на САЩ му е било казано, че ако Украйна се изтегли от Донбас, мирът ще настъпи възможно най-бързо. Зеленски обаче настоява, че тази отстъпка не е възможна, тъй като там живеят украинци. Той каза още, че досега САЩ са предлагали 15-годишна гаранция за сигурност, но Украйна иска гаранция от минимум 20 години, за да подпише споразумение за мир.
„Голяма чест е за мен и много се гордея, че съм тук. Че имам такива приятели и че съм президент на Украйна, на нашия народ, на нашата велика нация. Благодаря, Германия, благодаря, Европа. Благодаря на хората, които ни подкрепят от самото начало на пълномащабната война. Разбираме и сме много благодарни, че вие сте най-големите дарители на нашата страна”, коментира Володимир Зеленски.
„Честно казано, за Украйна няма достатъчно голяма награда. Мисля, че дори Нобеловата награда за мир не е достатъчна. Абсолютно сигурен съм, че украинците заслужават нещо повече. Някои казват, че Украйна трябва да бъде благодарна за всичко. Истината е точно обратната. Ние трябва да бъдем благодарни на Украйна”, каза Доналд Туск, министър-председател на Полша.
