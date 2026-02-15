Поредният средиземноморски циклон, връхлетял Италия, причини наводнения, кални свлачища и скални срутвания в южната част на страната, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. На места в областите Калабрия, Сицилия и Сардиния заради стихията се наложи евакуация на хора. Пожарникари казаха, че за 72 часа е трябвало да се отзоват на 2000 сигнала, свързани с преминаването на циклона „Ориана“ на Апенините.

Стихията връхлетя Италия, след като премина преди това през Иберийския полуостров. Това е втората подобна буря, засегнала основно южната част на страната, след преминаването на циклона „Хари“ в края на януари.

„Ориана“ стана причина и за срутването на емблематичната скална структура, известна като „Арката на любовта“, намираща се на крайбрежието в района на град Мелендуньо, в южната област Пулия. Става дума за специфичен участък от пулийски скални образувания, наречени като фаральони. „Арката на любовта“ беше известен туристически обект и привличаше посетители, търсещи перфектния декор за снимки и селфита.

💔 Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge… pic.twitter.com/oITjUh5YOR — RTL 102.5 (@rtl1025) February 15, 2026

Често там имаше и годежи. Според метеоролози и геолози бурният вятър, силното морско вълнение и проливният дъжд са допринесли за срутването на „Арката на любовта“, станало през нощта. Жители на околните райони казват, че са чули силен тътен, когато скалата е рухнала. Според геолози обаче "Арката на любовта" е била силно ерозирала и рано или късно е щяла да се срути.

Същевременно на остров Сицилия свлачището в град Нишеми, образувало се в резултат на преминаването на урагана „Хари“, продължава да напредва бавно. Заради него от около 20 дни са евакуирани над 1500 души от няколко квартала на града. Миналата седмица в пропастта, зейнала в резултат на свлачището, падна и символът на града - големият мраморен кръст, който от години се издигаше на мястото, на което в Нишеми едно време се е намирала църквата „Светият кръст“, погълната от предходното катастрофално свлачище там през есента на 1997 г.

Снимка: Кръстът в град Нишеми, АП, БТА

Днес по време на специална операция кръстът беше изваден от пропастта и ще бъде реставриран.

Редактор: Цветина Петрова