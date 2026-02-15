„Въпросът как ще завърши тази война (бел. ред. в Украйна) е екзистенциален за Европа. Отговорът му ще определи бъдещето на този континент”. Това каза в заключителното си слово на Мюнхенската конференция по сигурността нейният председател Волфганг Ишингер, предаде „Дойче веле” .

„Сега ни е нужно нещо повече от поредния кръг речи. Нуждаем се от план за действие какво точно ние, европейците, сме готови да направим, кога и как”, призова той.

„Можем да направим повече, за да окажем натиск върху Русия - да предоставим на Украйна оръжията, от които се нуждае, да засилим санкциите срещу Руската федерация, както и да преследваме „сенчестия флот”, за да увеличим цената на войната за Русия”, каза още Ишингер.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурността се проведе от 13 до 15 февруари в Мюнхен. В нея участваха около 60 държавни и правителствени ръководители. Водещите теми на конференцията бяха прекратяването на войната на Русия срещу Украйна и трансатлантическите отношения.

Редактор: Калина Петкова