През изминалите три дни световната дипломация беше съсредоточена в Мюнхен. Основната линия на 62-рата Международна конференция по сигурността в германския град беше въпросът какво се случва в отношенията САЩ-Европа след рязкото охлаждане през последната година? Войната в Украйна също беше сред основните теми, а събитието беше съпътствано и от големи протести срещу режима в Иран.

Тази година САЩ изпратиха на форума дипломат номер едно - държавния секретар Марко Рубио. Неговата реч беше съвсем различна от тази на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който говори на конференцията миналата година и беше изключително прям и на момента дори "груб" в изказванията си към Европа. Дипломатите чуха думата „заедно“ много пъти. Имаше известно преплитане в изказването на Рубио с това на Ванс обаче - що се отнася до критиките към миграцията. Но критиките на американския държавен секретар бяха отправени по много по-елегантен и дипломатичен начин.

Последен ден на Мюнхенската конференция по сигурността

Рубио каза още, че САЩ винаги ще бъдат дете на Европа, но въпреки помирителния тон даде ясно да се разбере в речта си, че живеем в реалността на нов световен ред. Все пак, с много препратки към общата история на САЩ и Европа, той успя да спечели аплодисменти и въздишки на облекчение от европейските си партньори.

Това, което Рубио деликатно опита да каже на Европа, беше: „Ние ще бъдем с вас, но по нашия начин - така, както го виждаме ние в тази администрация във Вашингтон“. Посланието не звучеше като разговор между напълно равнопоставени партньори.

Държавният секретар на САЩ: Украйна и Европа ще бъдат част от същинските мирни преговори с Русия

На форума беше и украинският президент Володимир Зеленски. Той каза, че САЩ изискват много повече отстъпки от Киев, отколкото от Москва. Според него американската позиция е, че ако Украйна се изтегли от Донбас, мирът ще настъпи много по-бързо. Украинците обаче отхвърлят това, защото става дума за човешки съдби. Зеленски заяви: „В Донбас живеят толкова много украинци. Не мога да отида да почукам на всяка врата и да обясня, че от днес това вече ще бъде руска територия“.

Освен политиката, точно пред входа на сградата, в която се провеждаше форума - имаше и протести. Бяха разказани човешките истории на хора от Иран. Имаше два протеста. На единия се събраха около 200 000 души. Там говори Реза Пахлави - синът на иранския шах, свален през 1979 година. Той обяви намерението си да ръководи прехода на Иран и да насочи страната към светско-демократично бъдеще.

Имаше и втори протест - не само срещу режима, но и срещу самия Пахлави. Хората казаха: „В момента имаме един диктатор. Свалихме един диктатор и не искаме да идва трети в лицето на Пахлави“.

Посланията на Международната конференция по сигурността в Мюнхен в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха и дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова и експертът по сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

„Марко Рубио, който беше начело на американската делегация в Мюнхен имаше една роля и задача - да внесе успокоение след един много интензивен и напрегнат януари, а да не говорим и след още по-напрегнатата изминала 2025 година. Така че да – речта му беше прекрасна като риторика, като словесно и публично изпълнение. Но, ако свалим духа на уважение, който беше дължим към Европа и пролича в начина, по който той поднесе тезите си, опираме отново до същитеусловия, които вече сме чували и по-рано от самия президент Тръмп”, изтъкна Поптодорова.

По думите ѝ не можем да очакваме държавният секретар на САЩ да каже нещо различно от това, което е обявено в Стратегиите за национална сигурност и отбрана на Белия дом. „Така че ако изведем основното послание на тази реч, то звучи кратко и ясно: „Реформирайте се или оставате сами”. Разбира се, това беше облечено в друга словесна форма - изказани бяха пожелания, очаквания, желание Европа да бъде силна, за да се защитава и да има достатъчна воля, за да се развива и оцелява”, заяви тя.

Според Божилов се намираме в период на много сериозна промяна в системата на международните отношения. „Върна се добрият тон. Тоест имаме възможност да говорим нормално, а не да чуваме само упреци или налагане на различни мерки и санкции. Разликите между Европа и САЩ остават по много въпроси, но поне вече имаме нормално отношение. Видя се, че САЩ залагат преди всичко на собствените си интереси. Рубио го каза ясно - вървим напред, за да защитаваме нашите интереси. Това до голяма степен влиза в противоречие със сегашната система за международна сигурност и международни отношения, която европейските страни искат да запазят”, изтъкна той.

По думите му друг ключов въпрос за европейците е сигурността на самата Европа и начинът, по който осигурява отбраната си. „Досега това беше функция на НАТО с водеща роля на САЩ. Но Вашингтон вече иска Европа да поеме повече от тези функции и виждаме конкретни действия в тази посока. На конференцията се видя и нещо друго - различията между самите европейски страни относно ролята на НАТО и на ЕС в отбраната на Европа”, заяви той.

