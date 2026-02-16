Европейският съюз ще участва в първото заседание на създадения от президента на САЩ Доналд Тръмп Съвет за мир, но няма да се присъединява към него като член. Това подчерта говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие, цитиран от "Франс прес".

Европейският комисар по въпросите на Средиземноморието Дубравка Шуица ще отпътува за Вашингтон, за да представлява ЕС на срещата в четвъртък, 19 февруари.

Тръмп: Членовете на Съвета за мир са поели ангажимент да дадат 5 млрд. долара за Газа

По думите на Мерсие участието на изпълнителната власт на ЕС е част от „дългогодишния ѝ ангажимент“ към прилагането на примирието в Газа и „в подкрепа на възстановяването и следкризисното развитие“ на територията.

Съветът за мир, чийто председател е Тръмп, първоначално беше създаден с цел да наблюдава примирието и възстановяването на Газа след войната между "Хамас" и Израел.

Румъния още не е решила дали да се присъедини към „Съвета за мир“ на Тръмп

Впоследствие дейността на Съвета за мир се разшири и обхвана други международни конфликти. Някои държави членки на ЕС изразиха тревога във връзка с това. Говорителят на ЕС по външните работи Ануар Ел Ануни заяви: „Все още имаме редица въпроси относно Съвета: първо - за неговия обхват, второ - за управлението му, и трето - за съвместимостта му с Устава на ООН“.

Редактор: Ралица Атанасова