Таксиметровите шофьори в цяла Гърция са в стачка заради сроковете, определени от правителството за задължителния преход към използване на електрически автомобили, както и срещу конкуренцията от други шофьорски услуги.

Таксиджиите в Атина започнаха тридневна стачка на 17 февруари, която приключва в 6 часа сутринта на 20 февруари, докато в цяла Гърция не работят днес и утре (18 и 19 февруари).

Стачка спря таксиметровите превози в Атина

Солун остава без таксиметрови услуги днес и утре. Протестните действия са организирани от местния профсъюз на таксиметровите шофьори и са насочени срещу новите фискални мерки и конкуренцията от страна на платформите за споделено пътуване.

Стачката започна в 06:00 ч. сутринта на 18 февруари и ще продължи до 06:00 ч. на 20 февруари.

Освен градската част, таксита няма да има и на летище „Македония“, на жп гарата и на пътническите терминали на пристанището.

От 1 януари всички нови таксита, получили разрешение да оперират в Атина и Солун, трябва да бъдат с електрическо задвижване. Но синдикалистите смятат, че това е прекалено рано, като твърдят, че градовете не разполагат с необходимите съоръжения за презареждане, и искат крайният срок да бъде удължен с няколко години.

Протестиращите настояват и за промени в данъчното законодателство, по-ниски акцизи на горивата и по-строг контрол върху нелицензираните превози.