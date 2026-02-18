Снимка: iStock
Има над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили
Обилни снеговалежи обхванаха Букурещ през нощта, като доведоха до сериозни затруднения в градския транспорт и значителни смущения във въздушния трафик. Най-сериозно засегнати са полетите от и до двете международни летища на града.
От Националната корпорация на летищата в румънската столица информират, че заради тежките метеорологични условия са били отменени и пренасочени редица полети от „Аурел Влайку“ и „Хенри Коанда“.
About last night when winter knocked again on our door❄️ ❄️#photography#photographer#Bucharest pic.twitter.com/mabAewitDA— Dani☕ (@xyzwtf_55) February 18, 2026
Отменените полети са: Букурещ – Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев – Букурещ, Сучава – Букурещ, а пренасочените - Порто – Букурещ → кацнал в София, Тел Авив – Букурещ → кацнал в Клуж, Дъблин – Букурещ → кацнал в Крайова, Доха – Букурещ → пренасочен към Атина.
It snowed almost 50cms in Bucharest and it feels like some icy wild west, almost no cars on the road, no one on the streets, no rules. Beautiful feeling. pic.twitter.com/rzmWfWSCnI— teo (@teodorio) February 17, 2026
Екипите на летищата работят усилено за почистване на пистите и обработка срещу обледяване, но призовават пътниците да следят актуалната информация от авиокомпаниите.
Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:— Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026
Dan Air 508 Dublin - Bucharest will land in Craiova
Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens
TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO
Зимната буря създаде сериозни проблеми и в самия град. По данни на румънската пожарна служба екипите са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили в Букурещ и съседния окръг Илфов. Градският транспорт се движи със закъснение като са мобилизирани над 200 служители за почистване на трамвайните и автобусните трасета. Румънската метеорологична служба издаде червен код за опасни снеговалежи.
За усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщава и в северния окръг Прахова. Властите предупреждават, че затрудненията в транспорта, включително по въздух, може да продължат и през следващите часове.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни