Има над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили

Обилни снеговалежи обхванаха Букурещ през нощта, като доведоха до сериозни затруднения в градския транспорт и значителни смущения във въздушния трафик. Най-сериозно засегнати са полетите от и до двете международни летища на града.

От Националната корпорация на летищата в румънската столица информират, че заради тежките метеорологични условия са били отменени и пренасочени редица полети от „Аурел Влайку“ и „Хенри Коанда“.

Отменените полети са: Букурещ – Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев – Букурещ, Сучава – Букурещ, а пренасочените - Порто – Букурещ → кацнал в София, Тел Авив – Букурещ → кацнал в Клуж, Дъблин – Букурещ → кацнал в Крайова, Доха – Букурещ → пренасочен към Атина.

Екипите на летищата работят усилено за почистване на пистите и обработка срещу обледяване, но призовават пътниците да следят актуалната информация от авиокомпаниите.

Зимната буря създаде сериозни проблеми и в самия град. По данни на румънската пожарна служба екипите са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили в Букурещ и съседния окръг Илфов. Градският транспорт се движи със закъснение като са мобилизирани над 200 служители за почистване на трамвайните и автобусните трасета. Румънската метеорологична служба издаде червен код за опасни снеговалежи.

За усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщава и в северния окръг Прахова. Властите предупреждават, че затрудненията в транспорта, включително по въздух, може да продължат и през следващите часове.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking