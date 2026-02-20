Първият трейлър за третия сезон на сериала "Домът на дракона" е тук. Кадрите показват членове на разделения дом Таргариен, които влизат в битка, с изобилие от огнени драконови действия. Слоганът на сезона е доста зловещото „От огъня идва мракът“.

Сезонът включва мащабна бойна сцена, която първоначално беше планирана за втория сезон на сериала, но в крайна сметка беше преместена в третия сезон, след като броят на епизодите от втория сезон бяха намалени до осем.

Трейлърът идва на фона на новия спиноф на "Игра на тронове" - „Рицарят на Седемте кралства“, който получи много похвали от фенове и критици. Сериалът предизвиква дебати и сравнения с "Домът на дракона" за това кой от двата е по-добър. Победителят в тази надпревара изглежда ще бъдат феновете на поредицата, тъй като за първи път два проекта на „Игра на тронове“ ще бъдат излъчени в рамкит на една и съща година.