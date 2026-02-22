Ники Минаж се похвали в социалните мрежи с Библия, която ѝ е била подписана и изпратена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

43-годишната рапърка публикува снимка на подаръка в X, описвайки го като „един от най-значимите подаръци, които някога съм получавала“.

„Най-големият му фен съм“: Ники Минаж посети събитие на Тръмп

Това е специално издание на Библията „Бог да благослови САЩ“, което се продава с подписа на Доналд Тръмп, 45-ия президент на Съединените щати.

Тръмп официално одобри Библията „Бог да благослови САЩ“ през март 2024 г., като екземплярите се продават за 59,99 долара. Библията е редактирана от кънтри певеца Лий Грийнууд и освен традиционните библейски текстове, включва Клетвата за вярност, Декларацията за правата и Декларацията за независимост.

Защо Тръмп не постави ръка на Библията при клетвата за втория си президентски мандат

„Искам много хора да имат тази Библия. Трябва да я имате за сърцето и за душата си“, каза Тръмп в промоционално видео. В същото видео той нарече Библията своята „любима книга“ и призова поддръжниците си да я прочетат.

