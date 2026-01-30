Популярната рап изпълнителка Ники Минаж изненада публиката и медиите с появата си редом до американския президент Доналд Тръмп по време на събитие, посветено на новата му инвестиционна инициатива Trump Accounts. Пред присъстващите звездата заяви категорично: „Вероятно съм най-големият фен на президента и това няма да се промени“.

Думите ѝ, както и самото ѝ присъствие до Тръмп, предизвикаха вълна от коментари и реакции в социалните мрежи и медиите. Мнозина се питат дали подкрепата на Минаж е изцяло идеологическа, или има и прагматичен елемент, свързан с личния ѝ статут в Съединените щати.

В минали интервюта рапърката е признавала, че е влязла нелегално в САЩ в ранните години на кариерата си, а през 2024 година открито заяви, че все още не притежава американско гражданство. Именно този факт отново излезе на преден план след участието ѝ в събитието, което беше представено като част от правителствена инициатива, свързана с икономическата визия на Тръмп.

Критиците поставят въпроса дали появата на Минаж до президента на САЩ не е опит за позициониране в чувствителен политически момент, докато нейни фенове защитават правото ѝ да изразява личните си симпатии, независимо от миналото си.

Редактор: Калина Петкова