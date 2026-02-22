Четири години след началото на пълномащабната руска инвазия темата за мира отново е на дневен ред. В предаването „На фокус“ Н.Пр. Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България, коментира перспективите за преговори, възможните сценарии за териториални отстъпки срещу ускорено членство в ЕС, санкционната политика и подкрепата на България.

По думите на посланик Илашчук, четири години след 24 февруари 2022 г. Украйна е по-силна в своята вътрешна сплотеност. Тя подчерта, че вместо очаквания „Киев за три дни“, светът е станал свидетел на „украински феномен“ – на устойчивостта и единството.

Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала – тя стана по-болезнена, но и по-устойчива

„Обединихме се всички. Обществото стана тилът на армията. Днес украинската армия е една от най-силните в Европа“, заяви тя.

Според нея въпреки постоянните ракетни и дронови атаки, особено срещу енергийната инфраструктура през зимата, в украинското общество няма настроение за капитулация: „Може да има умора, но няма разочарование и няма нагласа за предаване“.

Посланикът отхвърли тезата за „изтощение“ в смисъл на отказ от съпротива. Тя определи ситуацията по-скоро като „ситуативна умора“, предвид тежките ежедневни условия.

„Енергийната инфраструктура означава икономика, а икономиката означава тил, който подкрепя фронта“, подчерта Илашчук.

Въпреки продължителността на войната, украинците остават фокусирани върху победата и защитата на демократичните ценности, заяви тя, като отбеляза ролята на стратегическите партньори – САЩ, държавите от ЕС и Великобритания.

По повод дискусиите за нов пакет санкции срещу Русия, въпреки резервите на някои европейски държави, посланик Илашчук изрази увереност, че Европейският съюз ще намери решение чрез диалог.

„ЕС винаги е намирал механизми и решения чрез конструктивен диалог“, каза тя.

Според нея санкциите действат и са необходим инструмент за ограничаване на руската агресия. Един от най-коментираните сценарии – териториални отстъпки в замяна на ускорено членство в Европейския съюз – беше категорично отхвърлен.

„Украйна иска мир повече от всеки друг. Но никога няма да се съгласи на унизителни или несправедливи условия“, заяви Илашчук.

По думите ѝ компромисите не могат да звучат като ултиматум или шантаж, а никакви договорености не могат да предвиждат предаване на украински територии.

Тя подчерта, че Украйна има суверенно право да избира своите съюзи, включително членство в ЕС и НАТО.

Посланикът бе категорична, че всяко прекратяване на огъня или мирно споразумение трябва да бъде подкрепено със силни и юридически обвързващи гаранции за сигурност. „Научихме своите уроци – Будапещенският меморандум, Минските споразумения. Нуждаем се от реални, твърди гаранции, че Русия няма да нападне отново“, подчерта тя.

Според нея Украйна е конструктивен партньор в разговорите със САЩ и ЕС и активно работи за изграждане на нова система за сигурност.

По темата за ускорено членство в ЕС Илашчук подчерта, че Украйна изпълнява своите „домашни задачи“ и не търси компромиси заради войната: „Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива за Украйна“.

Тя изрази специална благодарност към България – към институциите, неправителствения сектор и обществото – за подкрепата към украинските граждани. По официални данни над 80 000 украинци пребивават в България със статут на временна закрила.

Относно политическата нестабилност в България посланикът заяви, че страната последователно подкрепя Украйна от 2014 г. насам и изрази увереност, че двустранното сътрудничество ще продължи независимо от вътрешнополитическите процеси.

В края на разговора Олеся Илашчук сподели лична равносметка: „Войната ни промени напълно. Тя стана част от ежедневието ни, от плановете и мечтите ни“.

Според нея украинската устойчивост и единство ще бъдат инвестирани в изграждането на „процъфтяваща и силна Украйна“. „Украйна ще бъде“, завърши тя.

