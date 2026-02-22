След като наследникът на британското кралско семейство Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван на 19 февруари 2026 г. — на своя 66-ти рожден ден — по подозрение в нарушаване на публичната служба и веднага освободен под разследване, обиските, свързани с него, продължават четвърти ден.

Това е първия път в съвременната история, когато високопоставен член на кралската фамилия е арестуван във връзка с разследване на предполагаема злоупотреба с публичен офис.

След освобождаването на Андрю след почти 12 часа задържане, служители на полицията продължават търсенето на уличаващи доказателства в няколко имота, които са били негови или свързани с него.

Сред тях е и кралската резиденция Роял Лодж — бившия му дом в парк „Уиндзор Грейт Парк“.

По време на обиските в Бъркшир имаше цивилни полицейски автомобили и екипи, които проверяваха имението през цялата сутрин.

Полицията заяви, че арестът не е пряко свързан с твърдения за сексуални престъпления, а основно се отнася до данни, че Андрю е разкривал поверителна официална информация, включително имейли, на покойния финансист Джефри Епстийн по време на неговия мандат като търговски пратеник на Великобритания.

Андрю твърдо отрича да е извършил престъпления, а полицията още не е повдигнала формални обвинения - и въпреки това той остава обект на разследване.

Крал Чарлз III, който е брат на Андрю, публикува изявление, в което заяви, че правосъдието трябва да следва своя ход и че дворецът оказва пълно съдействие на властите.

Междувременно кабинетът на премиера Киър Стармър обмисля законодателни промени, които да премахнат Андрю от линията на престолонаследяване, въпреки че това ще изисква специален акт на парламента и одобрение от всички 14 подразделения на Съвета на общността.

Политически лидери от различни партии подкрепят подобна стъпка, а някои депутати заявиха, че така ще се гарантира, че Андрю никога няма да стане монарх, дори да е осъден.

Андрю остава освободен под разследване, без гаранция кога или дали ще има официално обвинение, докато търсенията и проверките на негови доверени лица продължават.

