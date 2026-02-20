Снимка: iStock
Братът на крал Чарлз Трети беше арестуван в четвъртък
Втори ден продължава обискът в дома на бившия британски принц Андрю, който беше арестуван в четвъртък и по-късно освободен. Обвиненията срещу брата на крал Чарлз Трети предизвикаха най-голямата криза в монархията, пишат британските медии.
Арестуваха Андрю Маунтбатън-Уиндзор, часове по-късно го освободиха (ВИДЕО+СНИМКИ)
Той е и първият член на британското кралско семейство, попаднал в ареста от повече от 350 години насам. По непотвърдена информация, полицията го е снимала и му е взела пръстови отпечатъци и материал за ДНК анализ. Той е бил разпитан за изтичане на поверителна информация към осъдения сексуален насилник Джефри Епстийн.Редактор: Дарина Методиева
