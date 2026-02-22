Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че очаква преговорите с високопоставени преговарящи от САЩ по ядрената програма на Техеран да бъдат възобновени скоро, „вероятно“ на 26 февруари в Женева.

В интервю за CBS News Арагчи каза, че се работи по елементите на споразумението и че се надява те да бъдат обсъдени тази седмица, предаде АФП.

Иран и САЩ имат разминавания за санкциите и ядрената програма на Техеран

„Вярвам, че когато се срещнем, вероятно отново в четвъртък в Женева, ще можем да работим по тези елементи, да подготвим добър текст и да стигнем до бързо споразумение“, посочи той.

„Преговарящите от Иран и САЩ ще се срещнат отново в Женева на 26 февруари$, потвърди външният министър на регионалния посредник Оман. В публикация в социалните мрежи Бадр Албусаиди написа, че преговорите ще бъдат възобновени „с положителна нагласа да се направи допълнително усилие за финализиране на споразумението“.

Редактор: Дарина Методиева