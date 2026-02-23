Повече от 100 хиляди декара са залетите площи в гръцката област Еврос в североизточната част на страната заради покачването на нивото на водите на река Марица и притоците ѝ, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ. Вече шести ден в района е в сила „червен код“ за опасност от наводнения, а според оценките мащабът на залетите площи е най-голям от 2015 г.

Телевизия "Скай" съобщава, че ситуацията се дължи както на валежите в района през последните дни, така и на снеготопенето в България, в резултат на което се е повишило нивото на р. Марица (Еврос) и притоците ѝ Арда и Луда река (Еритропотамос). Наводненията са унищожили посевите на обработваеми площи и инфраструктура, а властите очакват и ново повишение на нивото на водите. Щетите от пожарите през последните години утежняват обстановката.

Диги са се скъсали в района на селищата Корнофолия, Мандра и Аморио. Зам.-кметът по техническите служби и гражданската защита на община Суфли Димитрис Дарусис казва, че усилията на властите са насочени към защитата на населените места. Освен вече унищожените посеви съществуват опасения и дали ще може да бъде извършена навреме пролетната сеитба в наводнените площи. От събота екипи на общината и части на армията укрепват диги край железопътната линия с чували с пясък, за да защитят град Суфли от наводняване.

Нивата на реките в Хасковско се понижават

► За наводнения, причинени от реките Марица и Тунджа, се съобщава и от Турция. Обширни земеделски площи край Одрин са наводнени поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа. Те преляха от коритото си и наводниха земеделските площи поради падналите обилни валежи и контролираното изпускане на водата от язовирите в България, се посочва в съобщение на турската Областна дирекция на държавнните водоснабдителните предприята (DSİ) в Одрин. Екипи на дирекцията са мобилизирани за работа 24 часа в денонощието в районите, където рискът от наводнения продължава.

Повишаването на оттока на Марица и Тунджа в началото на седмицата предизвика наводнения на места край Одрин – при исторически мостове в града и в района Сарайичи, където се провеждат традиционните мазни борби Къркпънар. Движението на превозни средства и пешеходци по старинните мостове беше временно преустановено. Нивата на водата постепенно бяха започнали да спадат, но обилните валежи и контролираните изпускания от язовирите в България отново повишиха оттока на реките.

Оттокът на река Тунджа, който през летните месеци е около 2 кубически метра в секунда, се беше повишил до 212 кубически метра в секунда в неделя. Превозните средства отново не можеха да се придвижват по мостовете в град Одрин, както и по някои залети от преливането на реката селски пътища. Беше издаден и "червен код" за опасност от наводнения край Тунджа. Властите полагаха усилия за предотврятяване на навлизането на водите на Тунджа в селищата по поречието на реката.

Критично беше нивото и на оттока на река Марица. Беше издаден "оранжев код" за предупреждение. Наводнения край Марица бяха причинени при село Боснакьой, където има обширни лозови насаждения. Риск от преливане на реката имаше край села южно от Одрин, а жилищните райони в централната част на Одрин не са застрашени. Екипи извършваха изпомпване на водата в градовете Кюплю и Субашъ, както и в село Кадъдондурма, в района на река Марица. От Дирекцията съобщиха, че наводненията край селата Дегирменйени и Гьолбаба край Тунджа, които блокираха пътното трасе, са овладени.

Областната дирекция на държавните водоснабдителни предприятия на Турция съобщи за засилени предпазни мерки.

