Европейският парламент в понеделник реши да спре временно работата по търговското споразумение между ЕС и Съединените щати, след нови заплахи от Тръмп и решението на Върховния съд на САЩ. Те поставиха под въпрос легитимността на договора.

Сключеното в юли 2025 г. споразумение между председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и американския президент Доналд Тръмп предвиждаше 15% мита върху европейски износ за САЩ и пълно премахване на митата върху повечето американски стоки в ЕС.

Последните сътресения се дължат на факта, че Върховният съд на Съединените щати отмени част от митата, наложени от администрацията на Тръмп през 2025 г., като неправомерни. В отговор Тръмп обяви нови глобални тарифи от 15%, което предизвика остра реакция в Брюксел и доведе до решението на евродепутатите да замразят процеса по прилагане на сделката.

„Ясно е, че правната основа на споразумението се е променила изцяло и новите мита, които бяха обявени, са коренно различни от първоначалните“, каза германският евродепутат Бернд Ланге, който е председател на парламентарната комисия по международна търговия.

Европейският парламент има решаваща роля в процеса на одобрение на споразумението, което все още не е влязло в сила, тъй като трябва да бъде гласувано от депутатите. Предвид несигурността около митническите правила и търговската политика, сегашното гласуване бе отложено. Търговските преговори остават на пауза, докато не бъде получена ясна гаранция от Вашингтон, че договорените условия ще бъдат уважавани.

В същото време ЕС се стреми да потуши напрежението чрез дипломатически канали и обсъжда с партньори от Г7 и други държави как да реагира на последните ходове на САЩ.

