От началото на войната на Русия срещу Украйна са изминали 1460 дни. А т.нар. Велика отечествена война на СССР продължи 1418 дни. Какво се случи от началото на руската агресия – 20% от украинската територия се контролира от Русия, унищожени са 12 града, 330 000 сгради са разрушени, 850 000 души са останали без дом. Войната предизвика най-голямата бежанска вълна в Европа след Втората световна война. 11 милиона украинци напуснаха страната – най-много са в Полша и Германия. Днес в чужбина живеят над 3 милиона души. В Русия емигрираха около 1 милион. Най-тежка е загубата на млади хора. По данни на САЩ 86 хиляди украинци са загинали, а още толкова са ранени. Още много са в неизвестност. Това каза преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той сподели, че училищата и детските градини не работят, с изключение на тези, които са изградени под земята и такива, които са разположени в метростанциите. Също така подчерта, че няма отопление, заради нарушенията на енергопреносната мрежа след руските атаки.

Проф. Станчев каза, че украинските власти няма да отстъпят територии на Русия.

Бившият министър на отбраната Ангел Найденов посочи, че равносметката е тъжна, „картината е кошмарна” и тя засяга както Украйна, така и Русия.

Той не смята, че двете страни се приближават към подписване на мирно споразумение за край на войната. По негови думи Русия не е заинтересувана от това и няма намерение да прекратява атаките. Дори предаването на Донецка област няма да спре Путин да реализира своите стратегически цели – смяна на Володимр Зеленски и неговото правителство, подчиняването на Украйна икономически, политически и военно и превръщането ѝ в неутрална буферна зона между Русия е Европа, допълни той. Предложението на Украйна е замразяване на фронтовата линия и формирането на своеобразна буферна зона на принципа на Северна и Южна Корея, страната изключва признаване на окупираните територии за руски, заяви още Найденов.

Според бившия министър на отбраната натискът за приемане на условията за мир се оказва основно върху Украйна от страна на САЩ. Той определи преговорите между Русия, Украйна и САЩ като „имитация”. Според него не може да се говори за липса на дипломация при опита да се реши конфликта, но очевидно тя не дава резултат.

