Гръцката полиция разби организирана престъпна група в град Фарсала при мащабна специализирана операция. Четирима българи е са задържани и срещу тях са повдигнати тежки обвинения за трафик на хора, отвличане и изнасилване.

По информация на гръцките власти жертвите също са български граждани. Те били примамвани с обещания за добре платена работа в Гърция, но след пристигането си ставали жертва на сексуална и трудова експлоатация. В един от случаите млада жена е била държана противозаконно, упоявана с психотропни вещества и системно изнасилвана от членовете на групата.

Скандални твърдения за Тръмп в нова партида публикувани документи, свързани с Джефри Епстийн

Престъпната дейност се е развивала в отдалечени райони около Фарсала и Лариса. Жертвите са били държани в изолация – в селскостопански постройки или наети апартаменти – с цел да се избегне вниманието на местните жители и властите.

Задържаните са на възраст между 25 и 50 години. Според разследването те са действали с ясно разпределени роли – част от тях са набирали жертвите в България, а други са изпълнявали функциите на надзиратели в Гърция.

Разкриването на схемата е станало възможно след като една от жертвите успяла да избяга и да подаде сигнал в полицията. Нейните показания са били ключови за разследването и са разкрили използването на психотропни вещества за подчиняване и контрол над жените.

При извършените обиски полицията е иззела значителни суми пари в брой, мобилни телефони със списъци на клиенти, както и незаконно притежавано оръжие, използвано за сплашване.

Парламентът прие по-тежки наказания за сексуални престъпления срещу деца

Четиримата задържани са предадени на прокуратурата в Лариса. Съгласно гръцкото законодателство трафикът на хора се наказва с до 10 години лишаване от свобода, а когато са налице утежняващи обстоятелства – включително участие на организирана група или престъпления като изнасилване и отвличане – присъдите могат да бъдат кумулативни и често надхвърлят 20 години ефективен затвор. В случаи с непълнолетни жертви наказанието може да достигне и доживотен затвор.