Снимка: gettyimages
Русият президент обвини Украйна и Запада в подкопаване на мирните преговори
Руският президент Владимир Путин обвини Украйна и западните ѝ съюзници в саботаж на мирните преговори. По думите му има информация за т.нар. „ядрен компонент“, който според Кремъл е опасна провокация.
Путин подчерта нуждата от засилване на защитата на енергийната инфраструктура и други стратегически обекти. А според руското разузнаване, Франция и Великобритания подготвяли ядрено въоръжаване на Украйна. Твърдение, което беше отхвърлено от Лондон.
Русия обвини Украйна, че възпрепятства мирното споразумение
„Говорим за евентуално взривяване на нашите газови системи по дъното на Черно море, а именно така наречените „Турски поток“ и „Син поток“. Те не могат да се успокоят. Те отчаяно се опитват да разрушат този мирен дипломатически процес. Опитват се да провокират инцидент, за да провалят всичко, което, ще кажа внимателно, е постигнато по този преговорен път“, заяви руският президент Владимир Путин.
