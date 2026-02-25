Причината за инцидента се установява

Турски изтребител F-16 се разби малко след излитането си от летището в Балъкесир в сряда. Пилотът е загинал, съобщиха държавните медии, цитирайки Министерството на отбраната.

Радиовръзката и проследяващата информация със самолета били изгубени скоро след излитането. При незабавно започналата операция по издирване и спасяване са открити останките от машината.

F-16 се разби по време на репетиция за авиошоу в Полша (ВИДЕО)

Причината за инцидента ще бъде установена след разследване на отговорната комисия“, съобщиха от министерството и изказаха съболезнования на близките на пилота.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС

