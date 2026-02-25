Президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно се отметна от заканата си да повиши новите глобални мита до 15%, като по този начин пощади Великобритания и ЕС от по-високи ставки, пише "Политико". Митата върху износа на САЩ засега ще останат 10% съгласно новия режим на Белия дом, който влезе в сила.

Вчера Европейският парламент замрази ратифицирането на търговското споразумение на ЕС със САЩ заради опасения, че последните мита на Тръмп нарушават условията на трансатлантическото споразумение, сключено миналото лято.

Какво следва за Европа след временните глобални мита коментира в ефира на "Твоят ден" Илия Лазаров, евродепутат от ЕНП и член на Комисията по международна търговия.

10-процентните глобални американски мита влязоха в сила

"В момента се води вид търговска война. Тръмп я започна практически с целия свят", заяви Лазаров. По думите му България е много силно засегната от американските мита, защото страната ни е голям производител на части за автомобилната индустрия. "Почти всички такива в Европа произвеждат част от детайлите в България. По различни данни, пряко или косвено, в тази индустрия у нас работят около 50-70 хиляди души ", посочи той.

Тръмп: Америка е в златна ера

"Ние сме част от глобалното разпределение на това производство. Неконкурентоспособност на европейската автомобилна индустрия би засегнала и България. Това би довело до закриване на работни места, намаляване на капацитета на производство и закриване на някои от тях", коментира евродепутатът от ЕНП.

По думите на Илия Лазаров европейската индустрия има нужда от предвидимост, а поведението на САЩ, в лицето на президента Тръмп, създава точно обратното усещане.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова