Том Ханкс ще играе президент на САЩ Ейбрахам Линкълн в предстоящ биографичен филм. Интересен факт е, че звездата от "Форест Гъмп" е далечен братовчед на майката на 16-ия президент, чието име е било Нанси Ханкс, сочат данните на Ancestry.com .

Lincoln in the Bardo е базиран на едноименния бестселър на Джордж Сондърс от 2017 г. По информация на Deadline лентата ще е съчетание между игрално кино и стоп-моушън анимация.

Освен че ще участва в главната роля, Ханкс ще продуцира Lincoln in the Bardo чрез лейбъла си Playtone. Филмът ще бъде режисиран и продуциран от номинирания за „Оскар“ режисьор на Anomalisa Дюк Джонсън.

Лентата ще разгледа един от най-интимните моменти от живота на Линкълн. Също така ще изследва темите за любовта, емпатията и човешката душа пред лицето на скръбта.

Снимка: Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън, 2025 г., Getty Images

Ханкс не за пръв път играе реална личност. Той също така е и разказвач в телевизионното предаване от 2011 г. „Убийството на Линкълн“ – документална драма за убийството на президента от Джон Уилкс Бут.

Ханкс споделя, че се смята за „лаик-историк, който обича да говори по такива теми.

Сред другите предстоящи екранни проекти на кинозвездата са повторното озвучаване на Уди в „ Играта на играчките 5“ и продължението на военноморската му драма от Втората световна война „Мисия "Грейхаунд“ от 2020 г.

Наследството на Линкълн остава на преден план в популярната култура през последните години. Хамиш Линклейтър изигра ролята на главнокомандващия в сериала от 2024 г. Manhunt, а бродуейската пиеса Oh, Mary!, комедиен анализ на личния живот на политика, спечели множество награди „Тони“ миналата година. Даниел Дей-Луис пък спечели "Оскар" за най-добър актьор за участието си в биографичния филм на Стивън Спилбърг „ Линкълн“ от 2012 г.