Виктор Орбан обвини в сряда Украйна, че планира да дестабилизира унгарската енергийна система. Премиерът нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура, предаде "Ройтерс". Агенцията отбелязва, че действията на му изострят допълнително спора с Киев за прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“, по който се транспортира руски суров петрол до Унгария и Словакия.

И двете страни обвиняват Киев за продължителното спиране на доставките за рафинериите им. Украйна твърди, че прекъсването е причинено от руски удар с безпилотен летателен апарат по тръбопроводна техника в Западна Украйна. Украинското външно министерство засега не е отговорило на запитването на "Ройтерс" за коментар по темата.

Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от петролните санкции срещу Русия

Във видеоизявление на страницата си във Facebook Орбан повтори, че спирането на „Дружба“ е по политически, а не технически причини, и добави, че разузнавателни доклади сочат възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария.

„Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система. Разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения“, заяви Орбан.

Виктор Орбан: Ако не бяха НАТО и Европейският съюз, Украйна отдавна щеше да се разпадне

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия. В понеделник Унгария блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол.

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.

Междувременно Европейската комисия съобщи, че към момента не съществува риск от недостиг на петрол в Унгария и Словакия, въпреки прекъсването на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, тъй като съществуват други решения за поддържане на доставките.

Редактор: Станимира Шикова