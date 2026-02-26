Актьорът Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, след като известният артист призова американците да "изгонят" администрацията на държавния глава, за да "спасят" САЩ.

"Робърт де Ниро страда от анти-Тръмп невроза и е поредният болен човек с душевно разстройство, а според мен - и с изключително нисък коефициент на интелигентност. Той няма абсолютно никаква представа какво прави и казва, а част от това е направо ПРЕСТЪПНО!", написа Тръмп.

До коментарите на американския лидер се стигна след интервю на звездата от "Шофьор на такси" в подкаста The Best People. "Тръмп унищожава САЩ. Кой знае какви са мотивите му, но това е нездравословно. Трябва да спасим страната", каза легендата на киното.

През май миналата година, по време на фестивала в Кан, актьорът от "Кръстникът" вече призова да "се защити демокрацията" от действията на президента републиканец, когото определи като "необразован".

"Добрата новина е, че Америка сега е по-велика, по-добра, по-богата и по-силна от всякога, а това ги влудява напълно", написа още Тръмп.

Той друга публикация той остро разкритикува и конгресмена от Демократическата партия със сомалийски произход Илхан Омар и нейната колежка от Мичиган Рашида Тлаиб.

Редактор: Цветина Петрова