Американската кинозвезда Робърт де Ниро се впусна в битката срещу президента на САЩ Доналд Тръмп със създаване на политическо движение, съобщава френското издание „Депеш“ в репортаж от Ню Йорк, направен във връзка с изборите за кмет на града, произведени на 4 ноември, и изборите за губернатори на американските щати Ню Джърси и на Вирджиния, състояли се в същия ден.

Създаването на новото опозиционно движение беше оповестено именно около тези три ключови вота, проведени в навечерието на първата годишнина откакто Тръмп спечели президентските избори в САЩ в битка срещу Камала Харис. Изборите в Ню Йорк, Вирджиния и Ню Джърси обаче бяха спечелени от кандидати на демократите, което навежда на мисълта, че най-после Демократическата партия е преодоляла изборния шок от миналата година и започва да се изправя на крака.

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп. Още по време на кандидатпрезидентската кампания за президентските избори през 2016 г., спечелени от Тръмп, Де Ниро нарече републиканския милиардер „прасе“, коментира "Депеш". Тогава той не се ограничи само с този коментар, но също така определи Тръмп и като „неудачник“, „мошеник“, „жалък тип“, „лош артист“, „клоун, който не плаща данъците си“, „глупак“, „човек, на когото за нищо не му пука“. Де Ниро цитира тогава и бившия държавен секретар на САЩ Колин Пауъл, според когото Тръмп е „национално бедствие“, а после продължи с обидните квалификации, казвайки, че републиканският магнат, натрупал състояние от недвижимите имоти и шоубизнеса, е „идиот“, „кретен“, „срам за страната“. Де Ниро дори добави, че „има желание да удари Тръмп по муцуната“, обобщава „Депеш“. Този яростен памфлет от 2016 г. Де Ниро приключи с думите: „Много съм обезпокоен за бъдещето на страната ми с някой като Доналд Тръмп начело" и призова да се гласува за демократите.

Робърт де Ниро с остър и саркастичен скеч срещу Тръмп в шоуто на Джими Кимъл (ВИДЕО)

За ужас на Де Ниро Тръмп не само победи на изборите през 2016 г., но след 4-годишно отсъствие от властта и редица съдебни проблеми, той се върна на президентския пост през 2024 г. Ето защо сега Де Ниро е решил да стигне по-далеч и дава приноса си за създаването на опозиционно движение, наречено „Съпротива“. То се представя като платформа, целяща да организира „мирна, законна и решителна съпротива“ срещу това, което основателите му смятат за злоупотреба с президентската власт.

Основателите на движението са Майлс Тейлър, бивш републиканец и високопоставен служител в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, и Ксандър Шулц, предприемач и прогресивен активист. За да дадат импулс и видимост на движението си, те се обръщат към един от най-яростните противници на сегашния обитател на Белия дом, а именно Робърт Де Ниро. Той засне видеоклип, който е публикуван на уебсайта на движението.

За ден: 50 протеста в 50 щата срещу Доналд Тръмп (СНИМКИ)

„Всички ние сме съсипани от това, което се случва в нашата страна", обяснява актьорът във видеоклипа. „Да видиш толкова много хора по улиците по време на последните демонстрации беше изключително мотивиращо, но трябва да направим много повече", допълва той, като визира протестите срещу Тръмп, организирани в цялата страна през октомври. По-нататък във видеото актьорът обяснява причините за своя ангажимент към новото движение: "Благодарение на „Съпротива“ ще можете да се присъедините към общност от смели хора и да намерите начини да се борите. Заедно ще се изправим срещу лидерите, които ни управляват чрез глупост, корупция и отмъщение. Присъединете се към „Съпротива“, за да спасим страната си“, призовава той. Видеото му завършва с лика на Тръмп, разкрасен със зурла.

Много американци са скептични относно ефективността на подхода на актьора спрямо републиканеца, отбелязва „Депеш“. „Всичко това е безсмислено и Де Ниро сигурно е знаел, че думите му само ще засилят подкрепата на голяма част от населението за Тръмп", казва Марк, 39-годишен нюйоркчанин. „На всички малко им е писнало привилегировани хора да ни казват какво да мислим. А Де Ниро е в особено лошо положение в тази насока: той е прекарал живота си, играейки във филми с насилие, а сега се оплаква, че имаме президент, който използва насилие в такава степен. Доналд Тръмп е продуктът на Америка", добавя Марк. Но приятелката на Марк – Кат, възразява: „Не можем да стоим, без да правим нищо. Трябва да се борим за идеите си и това прави Де Ниро. Той казва на висок глас, че не приема онова, което вижда. Не можем да го упрекваме за това".

Робърт де Ниро призова американците да продължат протестите срещу Тръмп

Заемането на политически позиции от страна на актьори не се приема еднозначно, както става ясно от мнението на Марк и Кат. Според допитване на агенция „ЮГав“ 51% от американците казват, че имат по-малко положително мнение към някоя знаменитост, ако тя се ангажира в политиката, отбелязва „Депеш“. А проучване на агенцията „Токър ризърч“ от настоящата година показва, че 64% от американците не искат да знаят какви са политическите възгледи на американските звезди. 18% от американците споделят, че биха престанали да са фенове на дадена звезда, ако тя мисли в политически план различно от тях. Само 11% от американците казват, че дадена знаменитост им е помогнала да преосмислят собствените си политически възгледи.

Ние трябва да съумеем да се отървем от този ужасен, чудовищен президент

По повод победата на демократа Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк Де Ниро каза, че това вдъхва надежда и "че е настъпило времето за американците да си върнат страната от Доналд Тръмп", предаде АНСА. „Мамдани е млад и аз се надявам, че той ще може да изпълни замисъла си“, заяви Де Ниро и подчерта, че Мамдани има нужната енергия и в известен смисъл е отправил и директно предизвикателство към Тръмп. „Ние трябва да съумеем да се отървем от този ужасен, чудовищен президент. Аз като американец се чувствам неудобно да бъда представляван от подобен персонаж“, заяви още Де Ниро.

Редактор: Цветина Петрова