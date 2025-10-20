След протестите „No Kings“ през уикенда в САЩ, Робърт де Ниро призова сънародниците си да продължат да оказват натиск върху президента Доналд Тръмп.

„Не можем да отстъпим, защото той няма да напусне Белия дом. Той не иска това. Всеки, който мисли, че той ще направи, просто се заблуждава“, заяви актьорът пред журналисти.

Стотици протести в САЩ срещу управлението на Тръмп

„Това е класическа ситуация с хулиган. Виждаме го и няма друг начин да се справиш с такъв. Трябва да се изправим срещу него, да се борим, да го отблъснем и да го накараме да се оттегли. Това е единственият начин, който ще проработи“, каза той.

В протестите „No Kings“ се включиха близо седем милиона души. Репресиите на ICE срещу имигрантите бяха ключов въпрос в националните демонстрации. Присъствието на Националната гвардия в големите градове и съкращенията на федерални програми също бяха основни мотиви за протестиращите.

Робърт де Ниро е една от многото холивудски звезди, които изразяват подкрепа за движението „No Kings“.

„Оригиналният протест „No Kings“ беше преди 250 години. Американците решиха, че не искат да живеят под властта на крал Джордж III. Сега имаме един самопровъзгласил се крал, който иска да ни отнеме това: крал Доналд Първи. Няма начин“, добави той.

Редактор: Дарина Методиева