Стотици протести срещу управлението на Доналд Тръмп се проведоха в САЩ. Митинги бяха свикани във всички 50 американски щата.

Само в Ню Йорк са участвали 100 000 души, обяви полицията. Организаторите смятат, че общият брой участници е бил няколко милиона.

Протестите са под мотото "Без крале", което символизира опита на Тръмп да управлява авторитарно. Участниците са против политиката му в областта на имиграцията, атаките срещу висшите училища, изпращането на войници по улиците и пренебрегването на съдебни разпоредби.

Под същото мото имаше протести през юни, като според данните тази събота участниците са били повече.