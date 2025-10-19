Снимка: БГНЕС
-
Работа без заплата: Общност в Арканзас се обединява, за да помогне на федералните служители
-
Белият дом: Доналд Тръмп е в отлично здраве
-
Седмица след американския shutdown: 12 контролни кули за въздушно движение останаха без персонал
-
Тръмп: Примирието в Газа незабавно влиза в сила, щом и "Хамас" потвърди
-
Министерството на отбраната на САЩ обяви нови директиви за войската
-
Government shutdown: Федералното правителство на САЩ спря работа
Митинги бяха свикани във всички 50 американски щата
Стотици протести срещу управлението на Доналд Тръмп се проведоха в САЩ. Митинги бяха свикани във всички 50 американски щата.
Само в Ню Йорк са участвали 100 000 души, обяви полицията. Организаторите смятат, че общият брой участници е бил няколко милиона.
Протестите са под мотото "Без крале", което символизира опита на Тръмп да управлява авторитарно. Участниците са против политиката му в областта на имиграцията, атаките срещу висшите училища, изпращането на войници по улиците и пренебрегването на съдебни разпоредби.
Под същото мото имаше протести през юни, като според данните тази събота участниците са били повече.
Последвайте ни