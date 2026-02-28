Операцията на Израел и на САЩ срещу Иран и иранския отговор, насочен освен срещу Израел и срещу други страни от региона, породи много реакции в международната общност.

НАТО

НАТО внимателно следи развитието на събитията в Иран и региона, заяви в събота говорителката на Алианса Алисън Харт, предаде Ройтерс.

Европейски съюз

Европейският съюз обяви, че изтегля несъществения си персонал от Близкия изток, изразявайки тревога от „опасното“ развитие на ситуацията в региона след ударите, нанесени от Израел и САЩ по Иран, предаде Франс прес.

„Последните развития в Близкия изток са опасни. Иранският режим е убил хиляди хора. Неговите балистични и ядрени програми, както и подкрепата му за терористични групировки, представляват сериозна заплаха за световната сигурност“, написа ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас в социалните мрежи.

„Защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право са приоритет. Нашата консулска мрежа е напълно мобилизирана, за да улесни заминаването на гражданите на ЕС. Несъщественият персонал на ЕС се изтегля от региона“, добави тя.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за „максимална сдържаност“ след ударите на Израел и САЩ по Иран, който отговори с ракетни обстрели. Фон дер Лайен заяви, че е от съществено значение да се гарантира ядрената безопасност, предаде Франс прес.

„Гарантирането на ядрената безопасност и предотвратяването на всякакви действия, които биха могли още повече да повишат напрежението или да отслабят световния режим за ядрено неразпространение, е от изключителна важност“, каза Фон дер Лайен, като определи развитието на ситуацията в Иран като „тревожно“.

„Призоваваме всички страни да проявят максимална сдържаност, да защитават цивилното население и да спазват напълно международното право“, добави тя в съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антонио Коста.

Германия

Германското правителство се консултира с европейските си съюзници, за да координира отговора на атаките, предприети от Израел и САЩ срещу Иран, заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА. Той посочи, че Берлин е бил информиран първи предварително за израелските военни удари.

Говорителят призова германските граждани, които в момента се намират в Иран, Израел и в близки до тях страни, да се регистрират в германския електронен списък за предпазни мерки при кризи ELEFAND, който записва данни за контакт за предоставяне на информация и подкрепа. Германското министерство на външните работи също така призова германските граждани да се съобразяват с инструкциите на местните власти относно мерките за гарантиране на тяхната безопасност.

Франция

Приоритетът на Франция е защитата на нейните граждани и сили в Близкия изток, заяви френската заместник-министърка на въоръжените сили Алис Руфо. "Кризата е в ход", каза тя по телевизия „Франс 2“.

"Разбира се, в такива случаи приоритетът ни е защитата на нашите граждани, защитата на нашите сили в региона и следенето на ситуацията в реално време, което и правим", каза тя.

Франция разполага с няколко военни бази в Близкия изток, по-специално в ОАЕ, Катар и Йордания, припомня АФП.

Руфо посочи, че Франция е "получила информация от израелското министерство на отбраната" за удари, които са били определени като "превантивни".

Великобритания

Британското правителство заяви, че не желае „ситуацията да се влоши и да прерасне в по-широк регионален конфликт“, съобщи говорител в изявление, предадоха ДПА и Франс прес.

„Разполагаме с редица отбранителни способности в региона, които наскоро бяха подсилени. Готови сме да защитим нашите интереси“, посочи още говорителя, като подчерта, че сигурността на британските граждани в региона е „приоритет“.

Обединеното кралство не е участвало в ударите по Иран, съобщи правителствен източник, а министър-председателят Киър Стармър провежда заседание на кризисната група КОБРА днес.

„Поради съобщения за ракетни атаки британските граждани, намиращи се в Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства, трябва незабавно да се укрият“, написа на свой ред британското министерство на външните работи в профила си в „Екс“.

„Останете на закрито на безопасно място, избягвайте всякакви придвижвания и следвайте инструкциите на местните власти“, добави ведомството.

Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони, свика видеконферентна среща с вицепремиера и министър на външните работи Антонио Таяни, вицепремиера Матео Салвини и министъра на отбраната Гуидо Крозето, както и с държавните сектретари Алфредо Мантовано и Джованбатиста Фацолари и ръководителите на разузнаването заради ескалацията в Близкия изток, предаде АНСА.

„Италия изразява своята солидарност с иранското цивилно население, което смело продължава да изисква уважение на своите граждански и политически права“, се посочва в съобщение на „Паладжо Киджи“ (канцеларията на Мелони) след срещата.

Мелони „ще поддържа връзка с основните съюзници и лидери в региона, за да подкрепи всяка инициатива, която може да доведе до облекчаване на напрежението“, се отбелязва още в съобщението.

„Първата положителна новина е, че няма нито един италианец, засегнат от многобройните атаки в Иран и страните от района на Персийския залив“, заяви вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни пред журналисти във Фарнезина.

„Италианските военни от военновъздушните, които са в базата в Кувейт, атакувана с ирански ракети, също са невредими – всички са били в бункера – добави той. Имаше значителни щети по пистата, но няма ранени италиански военни.

„Ситуацията е много тревожна, вече от няколко седмици намаляване дипломатическото присъствие в Техеран. Готови сме за евакуация и на италианците, които желаят това, както направихме по време на войната преди няколко месеца“, заяви Таяни.

Испания

Испанският премиер Педро Санчес, заяви, че Мадрид отхвърля едностранните военни действия на САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

Той каза, че атаката срещу Иран представлява ескалация и допринася за по‑неясен и враждебен международен ред.

Украйна

Украинската дипломация заяви днес, че американските и израелските удари срещу Иран са резултат от „насилието и произвола на иранския режим“, предаде Франс прес.

„Причината за настоящите събития е именно насилието и произволът на иранския режим, по-специално убийствата и репресиите срещу мирни протестиращи“, се казва в изявление на украинското външно министерство. Техеран имаше „всички възможности да предотврати този сценарий на използване на сила“, се допълва в текста, като се заявява подкрепа за „иранския народ и неговото законно желание за сигурност, свобода и просперитет“.

МВнР формира Кризисен щаб заради ситуацията в Близкия изток

Русия

Русия призова осъди и призова за незабавно прекратяване на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, заявявайки, че ситуацията трябва да бъде „върната към пътя на политическо и дипломатическо уреждане“, предаде Ройтерс.

Министерството на външните работи на Русия посочи, че международната общност трябва бързо да даде обективна оценка на това, което определи като безотговорни действия, които рискуват допълнително да дестабилизират региона.

Москва добави, че остава готова, както и преди, да съдейства в усилията за намиране на мирни решения, основани на международното право, взаимното уважение и баланса на интересите.

Същевременно бившият президент и настоящ заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че САЩ са показали „истинското си лице“, извършвайки тези удари, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Всички преговори с Иран бяха само прикритие. Никой не се съмняваше в това. Никой не желаеше действително да преговаря по каквото и да било“, написа Медведев в своя профил в „Телеграм“.

„Въпросът е кой има повече търпение да изчака безславния край на своя враг. САЩ са само на 249 години. Персийската империя е основана преди повече от 2500 години. Нека видим след 100 години…“, допълни Медведев.

Турция

Турция призова всички страни да сложат край на спиралата на насилие, започнала с ударите на САЩ и Израел срещу Иран и разширена с ответните действия на Техеран срещу държави от Персийския залив и Израел.

„Събитията, които започнаха с атаките на Израел и САЩ срещу Иран и продължиха с насочването на Иран към трети страни, носят риск за бъдещето на нашия регион и за глобалната стабилност“, се казва в изявление на турското външно министерство, което призова „всички страни незабавно да прекратят военните действия“.

Швеция

Шведският министър на външните работи призова за „сдържаност“ във вече напрегнатия регион, предаде Франс прес.

„Иран носи голяма отговорност за негативното развитие на ситуацията в региона и за рисковете за сигурността в Запада. В този вече напрегнат регион правителството призовава за сдържаност и незабавно възобновяване на дипломатическите преговори“, написа Мария Малмер Стенергард в „Екс“.

Норвегия

Норвежкият министър на външните работи съжали, че преговорите между Техеран и Вашингтон „не са довели до дипломатическо решение“ на конфликта, като подчерта, че е от съществено значение да се предотврати разработването на ядрено оръжие от Иран.

„Дълбоко се тревожа от мисълта, че сега имаме нова голяма война в Близкия изток“, заяви Еспен Барт Ейде“.

Нидерландия

„Нидерландия призовава всички страни да проявят сдържаност и да предотвратят ново ескалиране. Стабилността в региона е от съществено значение“, заяви нидерландският министър на външните работи Том Берендсен.

Саудитска Арабия

Саудитска Арабия осъди иранските атаки, насочени към нейните съседи, се посочва в съобщение, публикувано в събота от официалната новинарска агенция на кралството, след серията обстрели в Близкия изток, последвали ударите на Израел и САЩ по Иран, предаде Франс прес.

„Кралството категорично осъжда и остро заклеймява бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания“, се посочва в съобщението.

Ливан

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че няма да приеме никой да въвлече "страната му в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ", предаде Ройтерс.

"В светлината на сериозния развой на събитията в региона за пореден път призовавам всички ливанци да постъпват с мъдрост и патриотизъм и да поставят интересите на ливанския народ над всяко друго съображение", се казва в изявлението на Салам.

"Поддържам позицията, че ние няма да приемем никой да въвлече страната в авантюри, които застрашават сигурността и единството ѝ", заявява ливанският премиер в контекста на днешните удари срещу Иран.

Африкански съюз

Африканският съюз призова към „сдържаност, спешна деескалация и устойчив диалог“, като същевременно настоя „всички страни да действат в съответствие с международното право“, предаде Франс прес.

„Всяка нова ескалация рискува да задълбочи глобалната нестабилност, със сериозни последици за енергийните пазари, продоволствената сигурност и икономическата устойчивост, особено в Африка, където конфликтите и икономическият натиск остават остри“, предупреди председателят на Комисията на АС Махамуд Али Юсуф.

Австралия

Австралия подкрепя действията на САЩ, заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

„Отдавна е признато, че иранската ядрена програма представлява заплаха за световния мир и сигурност“, добави той. „Ние подкрепяме действията на САЩ за предотвратяване на придобиването на ядрено оръжие от Иран и (…) за спиране на продължаващите заплахи за международния мир и сигурност“, каза премиерът.

Редактор: Иван Петров