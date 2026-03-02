Бившият футболен национал Благой Георгиев се оказа сред българите, блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство след ескалацията на конфликта в Близкия изток. Георгиев трябвало да се прибере в България, но полетът му бил отменен.

"Вече трети ден сме в Дубай. Връщахме се от Малдивите с полет за София. Бяхме в самолета, където стояхме около 4–5 часа. Правеше се всичко възможно да излетим - дори презаредиха самолета с гориво и храна, но в крайна сметка ни свалиха. Оттогава сме тук и чакаме", разказа той в ефира на "Здравей, България".

По думите му няколко самолета били излетели, но след 2-3 часа ги връщали обратно. "Имаше паника, защото се събраха много хора. Никой не знаеше какво става, но не сме ставали свидетели на военни действия", подчерта той.

"Бяхме на Терминал 3 на летището в Дубай. Чух от познати българи тук, че в неделя е бил ударен, но не мога да потвърдя дали това е вярно", заяви той.

Георгиев обясни, че пътува с приятелката си. Успели да си намерят лесно хотел, в който да отседнат докато чакат обратен полет.

"Най-големият проблем е липсата на информация - никой не казва ясно какво, кога и защо се случва. Говорих с консула, но отговорът отвсякъде е един и същ - да изчакаме. В неделя вечерта казаха, че нощта ще бъде критична. Буквално преди десетина минути се чуха 4-5 силни взрива", изрази надежда той.

Местните власти препоръчали да не се излиза навън. "В момента съм на терасата на хотела. Обществените зони са затворени. Можеш да излизаш, никой не те спира, но съветът е да останеш на закрито", посочи той. И допълни: "Всеки иска да се прибере възможно най-бързо. Това не е почивка - чувството е, че си блокиран. Имаше много българи с деца, които бяха силно притеснени. Децата плачеха и нервничеха на летището".

