Полетът му бил отменен, след като въздушното пространство над ОАЕ беше затворено заради ударите по Иран
Бившият футболен национал Благой Георгиев се оказа сред българите, блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство след ескалацията на конфликта в Близкия изток. Георгиев трябвало да се прибере в България, но полетът му бил отменен.
"Вече трети ден сме в Дубай. Връщахме се от Малдивите с полет за София. Бяхме в самолета, където стояхме около 4–5 часа. Правеше се всичко възможно да излетим - дори презаредиха самолета с гориво и храна, но в крайна сметка ни свалиха. Оттогава сме тук и чакаме", разказа той в ефира на "Здравей, България".
Българин в Дубай: Бихме се възползвали от спешна евакуация, но засега никой не се е свързал с нас
По думите му няколко самолета били излетели, но след 2-3 часа ги връщали обратно. "Имаше паника, защото се събраха много хора. Никой не знаеше какво става, но не сме ставали свидетели на военни действия", подчерта той.
"Бяхме на Терминал 3 на летището в Дубай. Чух от познати българи тук, че в неделя е бил ударен, но не мога да потвърдя дали това е вярно", заяви той.
Георгиев обясни, че пътува с приятелката си. Успели да си намерят лесно хотел, в който да отседнат докато чакат обратен полет.
"Най-големият проблем е липсата на информация - никой не казва ясно какво, кога и защо се случва. Говорих с консула, но отговорът отвсякъде е един и същ - да изчакаме. В неделя вечерта казаха, че нощта ще бъде критична. Буквално преди десетина минути се чуха 4-5 силни взрива", изрази надежда той.
Полет по време на ракетни удари: Разказва българско семейство, блокирано в Дубай
Местните власти препоръчали да не се излиза навън. "В момента съм на терасата на хотела. Обществените зони са затворени. Можеш да излизаш, никой не те спира, но съветът е да останеш на закрито", посочи той. И допълни: "Всеки иска да се прибере възможно най-бързо. Това не е почивка - чувството е, че си блокиран. Имаше много българи с деца, които бяха силно притеснени. Децата плачеха и нервничеха на летището".
Повече по темата гледайте във видеото.
