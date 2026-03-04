Европа беше наясно, че конфликтът в Близкия изток може да ескалира. В продължение на седмици лидери и политици наблюдаваха струпването на американски военни сили в района. Те чуха и заплахите на администрацията на Доналд Тръмп към Техеран - откажете се изцяло от ядрените си амбиции или ще има последствия, съобщи CNN.

Но от началото на американско-израелската атака срещу Иран континентът изглежда некоординиран по отношение на позициите си. Всяка европейска държава съвсем разбираемо е разтревожена за своите граждани в региона и евакуацията на желаещите. Друг важен проблем е отражението на конфликта върху икономиката на Стария континент. Цената на газа в Европа скочи до нива, невиждани от началото на войната в Украйна.

В политически план Европа очевидно изпитва затруднения да намери единна позиция на фона на бързо развиващите се събития в Близкия изток. Всяка страна на континента има свои собствени приоритети, силни и слаби страни, оформени от нейната история и опасенията на избирателите.

Трите водещи сили на континента – Франция, Германия и Обединеното кралство – все пак успяха през уикенда да излязат със съвместна декларация, в която предупредиха Иран, че са готови да предприемат „отбранителни действия“, за да унищожат способността му да изстрелва ракети и дронове, ако Техеран не прекрати своите „безразборни атаки“.

Оттогава насам Обединеното кралство се съгласи на американско искане да бъдат използвани две британски военни бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти. Президентът Доналд Тръмп разкритикува Лондон, че не е достатъчно активен. Франция от своя страна засилва присъствието си в Близкия изток, след като ирански удар порази френска база в Обединените арабски емирства. Германия заяви, че нейните войници остават в готовност за „отбранителни мерки“, ако бъдат атакувани, но извън това не се планират допълнителни действия.

И трите държави се въздържаха да поставят под въпрос законността на американско-израелските удари съгласно международното право. Въпроси към САЩ липсваха и в множеството публикации в социалните мрежи на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. Водещо съображение за всички тези европейски лидери е да не отчуждят Доналд Тръмп. Те се надяват събитията в Близкия изток да не се превърнат в поредното разсейване за американския президент, което отново да попречи на ангажираността му с намирането на устойчиво решение на друг конфликт – този в Украйна.

Испанският премиер Педро Санчес коментира, че „човек може да бъде против омразен режим, какъвто е случаят с иранския и същевременно да бъде против неоправдана, опасна военна интервенция извън международното право“.

Редица американски самолети напуснаха Испания в понеделник, след като Мадрид заяви, че тези бази не могат да бъдат използвани за атаки срещу Иран.

В същото време премиерът на Италия Джорджа Мелони трябва да постигне баланс между мнението на избирателите и това, което тя смята, че е в интерес на страната на фона на глобалните събития. На този етап тя е единственият европейски лидер, който успя да „стопли” отношенията с Доналд Тръмп.

Междувременно Европейският съюз изглежда напълно некоординиран. В изявление външните министри на държавите членки не се застъпиха за смяна на режима в Иран, докато председателят на Европейската комисия направи точно това в неделя. „Необходим е спешен надежден преход в Иран“, заяви председател Урсула фон дер Лайен в публикация в социалните медии.

