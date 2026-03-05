Комисията по надзор в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува за призоваването на главния прокурор Пам Бонди, която трябва да отговори на въпроси относно начина, по който Министерството на правосъдието е обработило документите, свързани с разследването срещу финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Петима републиканци подкрепиха демократите при гласуването на предложението, внесено от републиканската конгресменка Нанси Мейс от щата Южна Каролина. Вотът показва, че недоволството сред консерваторите относно прегледа и публикуването на материалите по случая „Епстийн“ продължава да нараства.

Хилари Клинтън след изслушване по досиетата "Епстийн": Призоваването ми е политически театър, разпитайте и Тръмп

Бонди защити действията на министерството, като обвини демократите, че използват темата, за да отклонят вниманието от политическите успехи на Доналд Тръмп. Въпреки това част от най-острите критики срещу начина, по който са обработени документите, дойдоха именно от представители на Републиканската партия.

Междувременно бившият президент Бил Клинтън и съпругата му - бившият държавен секретар Хилари Клинтън - наскоро дадоха показания пред законодателите от комисията във връзка с предполагаемите контакти на експрезидента демократ с Епстийн.

След като миналата година Министерството на правосъдието обеща по-голяма прозрачност, през юли то обяви, че е приключило прегледа на документацията и не е открило доказателства за съществуването на т.нар. „списък с клиенти“ на Епстийн. Според ведомството не е имало основания за публикуване на допълнителни материали. Това решение предизвика политическа буря и доведе до приемането на законодателство от Конгреса, което задължава министерството да разкрие документите.

Редактор: Цветина Петкова