Снимка: БГНЕС
Миналата седмица той трябваше да присъства на изслушване заради американските самолети на летището в София
Миналата седмица той трябваше да присъства на изслушване в Народното събрание заради американските самолети на летището в София. Неявяването му в залата стана повод за остри критики от част от парламентарните групи.
Андрей Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министърРедактор: Ралица Атанасова
