Първи блицконтрол за служебната власт. Очаква се днес премиерът Андрей Гюров да отиде в парламента, за да отговаря на въпроси на депутатите.

Миналата седмица той трябваше да присъства на изслушване в Народното събрание заради американските самолети на летището в София. Неявяването му в залата стана повод за остри критики от част от парламентарните групи.

Андрей Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър

Редактор: Ралица Атанасова