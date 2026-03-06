Хиляди започнаха да бягат, след като Израел заповяда на цели квартали на Бейрут да напуснат домовете си. Колони от автомобили се извиха в Южен Бейрут. Това е районът на ливанската столица, контролиран от групировката „Хизбула”. Има различни оценки колко са жителите на тези 4 квартала. Най-консервативната е 300 000, но някои медии говорят за 700 000.

Шести ден удари срещу Иран: Мощни експлозии разтърсват страната, а конфликтът се разширява в региона



За първи път израелските военни нареждат масова евакуация в чуждата страна. Преди се е случвало те да предупреждават хора да напуснат определени сгради, които ще ударят. Говорителят на Израелската армия на арабски език каза: „Спасете живота си и се евакуирайте незабавно. Движението на юг е забранено. Ще ви информираме за безопасното време за връщане по домовете ви”.