Израелската армия заповядва опразването на цели квартали
Хиляди започнаха да бягат, след като Израел заповяда на цели квартали на Бейрут да напуснат домовете си. Колони от автомобили се извиха в Южен Бейрут. Това е районът на ливанската столица, контролиран от групировката „Хизбула”. Има различни оценки колко са жителите на тези 4 квартала. Най-консервативната е 300 000, но някои медии говорят за 700 000.
За първи път израелските военни нареждат масова евакуация в чуждата страна. Преди се е случвало те да предупреждават хора да напуснат определени сгради, които ще ударят. Говорителят на Израелската армия на арабски език каза: „Спасете живота си и се евакуирайте незабавно. Движението на юг е забранено. Ще ви информираме за безопасното време за връщане по домовете ви”.
