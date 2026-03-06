-
Бойко Борисов: Хората около Радев са децата и внуците на червената олигархия
-
„ДПС-Ново начало” иска изслушване на финансовия министър и шефовете на митниците и на Държавния резерв
-
По пътя към властта: Каква ще бъде предизборната кампания
-
Румен Христов: Искано е разрешение за оставянето на Атанас Запрянов за министър на отбраната в служебния кабинет
-
Габриел Вълков: Борисов и Пеевски не са възможни партньори на БСП
-
Атанас Атанасов: Божанков и Лорер заслужават нов мандат, но преговорите за листите тепърва започват
Експертът коментира и ситуацията в Близкия изток
България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа, както и възможността част от тези сили да бъдат разположени в държави от източния фланг на НАТО. Това коментира експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Темата се появи след като френският президент Еманюел Макрон обяви промяна в ядрената доктрина на Франция. Според новата стратегия страната планира да увеличи броя на ядрените си бойни глави, да ограничи публичната информация за арсенала си и да обмисли разполагането на част от него в съюзнически държави на предния фланг на НАТО.
Москва: Разширяването на ядрения арсенал на Франция е потенциална заплаха
Безлов коментира и развитието на конфликта в Близкия изток, като отбеляза, че действията на иранското ръководство често изглеждат трудно предвидими. „Трудно е да се предвиди кого точно ще изберат да ударят. В самия Иран има вътрешни противоречия и криза на елитите“, посочи анализаторът.
Един от основните рискове, които се обсъждат в Европа, е възможността за нова бежанска вълна. Според Безлов към момента се наблюдават предимно вътрешни разселвания на хора, а не масово придвижване към Европа.
Експертът коментира и готовността на страната при евентуални извънредни ситуации. По думите му темата за убежищата и защитата на населението трябва да бъде обсъждана, но реалните възможности в момента са ограничени. „Има стари бомбоубежища, но много от тях са в лошо състояние и труднодостъпни“, посочи той.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
Последвайте ни