CNN съобщи, че Въоръжените сили на САЩ вероятно са отговорни за удара по начално училище в град Минаб в южен Иран, при който са загинали над 160 деца.

Медията се позовава на сателитни изображения, които показват база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в непосредствена близост до училището, както и кратери от удар в района.

Иран: САЩ и Израел атакуват умишлено цивилни райони

Според експерти прецизността на пораженията предполага използване на взривно оръжие, вероятно изстреляно от въздуха. По данни на CNN е възможно да е допусната грешка при насочването на удара или при разузнавателната оценка.

От Израелските отбранителни сили заявиха, че техни части не са действали в района. Американски представители съобщиха, че цивилни цели не са били обект на атака и че разследването на инцидента продължава.

САЩ не поемат отговорност за удареното иранско училище

Междувременно "Ройтерс" съобщи, че американски военни следователи не изключват възможността САЩ да са отговорни за нападението, но окончателно заключение все още няма.

По данни на иранския посланик в ООН в Женева Али Бахрейн при удара са загинали най-малко 165 ученици и учители.

Редактор: Ралица Атанасова