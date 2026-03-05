Американската армия отново не даде отговор на въпроса дали САЩ са ударили училище в иранския град Минаб. Властите в Техеран казват, че училището е било пълно с деца и общият брой на убитите е 168. По телевизията показаха как багери копаят десетки нови гробове и родители оплакват децата си. Училището беше ударено в самото начало на военната кампания. Досега никой не е поел отговорност за атаката.

На пресконференция във Вашингтон репортери питаха военния министър Пийт Хегсет за случая, но той не даде нова информация. Заяви само, че се води разследване на инцидента, като подчерта, че САЩ не насочват удари срещу граждански обекти. На въпрос на журналист дали вече има яснота чия бомба или ракета е причинила случилото се, предвид изминалото време и наличните разузнавателни данни, той отговори, че проверката все още продължава.

Редактор: Цветина Петкова